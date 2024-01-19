Макрон призвал не «позволить России думать, что она победит»

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал оборонную промышленность страны наращивать производство, пока Европа борется за увеличение поставок оружия для поддержки Украины, сообщает AFP.

«Мы должны усилить начатую трансформацию, чтобы быстрее реагировать на потребности Украины в войне против России, – сказал Макрон, обращаясь к военным. – Мы не можем позволить России думать, что она может победить».

По словам Макрона, «победа России будет означать конец европейской безопасности». Он заявил, что от оборонных предприятий Франции ожидается увеличение скорости и объемов производства, а также внедрение инноваций.

«Мы больше никогда не должны довольствоваться сроками производства, которые растягиваются на несколько лет», – добавил Макрон.

В прошлом году Франция приняла военный бюджет на 2024-2030 годы в размере 413 млрд евро (около 450 млрд долларов), это самое значительное увеличение военных расходов за последние десятилетия.