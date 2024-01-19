Нефтебазу в России тушат уже 12 часов

Больше 12 часов тушат пожар в Клинцах — там горят четыре резервуара с нефтепродуктами на нефтебазе «Роснефти», куда сегодня, 19 января, рано утром сбросил боеприпас украинский беспилотник. Пожарные готовятся тушить горящие резервуары и ночью. На место ЧП приехал губернатор Александр Богомаз, сообщают российские СМИ.

На месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Привлечено 13 пожарных автоцистерн и пожарный поезд МЖД — всего более 140 человек.