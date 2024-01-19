Байден подписал важный для США закон

Закон финансирует работу правительства до марта 2024 года. Таким образом, работа правительства не будет остановлена.

«Президент принял закон о дальнейших дополнительных ассигнованиях... который предусматривает выплаты на 2024 финансовый год федеральным агентствам для продолжения проектов и мероприятий», — указано в сообщении.

Отмечается, что закон выделяет деньги на работу правительства до 1 марта, а на некоторые учреждения — до 8 марта.

Сегодня, 19 января, закон о временном финансировании правительства был одобрен Палатой представительств США. 18 января инициативу одобрил Сенат. Это третий документ о временном финансировании правительства с 1 октября 2023 года — с начала финансового года в США.