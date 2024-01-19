Спецпредставитель Евросоюза доволен контактами Баку и Еревана

Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар рассчитывает на возобновление полного взаимодействия с азербайджанской стороной после внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Об этом Клаар написал в соцсети Х.

«Подчеркнул постоянную поддержку Евросоюза достижению всеобъемлющего мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Меня воодушевили содержательные двусторонние контакты между Баку и Ереваном. Я с нетерпением жду возможности возобновления полного взаимодействия с азербайджанской стороной после выборов», - заявил Клаар.