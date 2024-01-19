Заявление МИД Азербайджана

«Сегодня исполняется 34 года с начала бывшими советскими властями военной агрессии против азербайджанского народа… и беспрецедентной резни гражданского населения», - говорится в заявлении.

Ведомство отметило, что игнорирование в конце 1980-х бывшим СССР незаконных территориальных претензий Армении к Азербайджану, депортации сотен тысяч азербайджанцев с их родных земель на территории нынешней Армении, а также беспорядков, разжигаемых на этнической почве с целью поддержать сепаратистскую деятельность в Карабахском регионе Азербайджана, привело к подъему национально-освободительного движения… в Азербайджане.

«В целях силового подавления национально-освободительного движения в Азербайджане в ночь с 19 на 20 января 1990 года в результате военной агрессии против Азербайджана подразделениями Советской армии и частей специального назначения, а также контингента Внутренних войск была совершена резня мирного населения, в том числе детей, женщин и пожилых в Баку, Сумгаите, Ленкорани и Нефтчале», - говорится в заявлении МИД.

В результате военной агрессии были убиты 150 мирных жителей, 744 получили тяжелые ранения, четверо пропали без вести.

В заявление отмечается, что 21 января 1990 года «общенациональный лидер Гейдар Алиев, разоблачив в постоянном представительстве Азербайджана в Москве кровавое преступление против нашего народа, сумел прорвать созданную советским правительством информационную блокаду и донести до мировой общественности правду...»

«Трагедия 20 Января оказала решающее влияние на формирование азербайджанской национальной идентичности и стала поворотным моментом в восстановлении государственной независимости Азербайджана… 20 января 1990 года, который отмечен в нашей истории наряду с трагедией как день национальной гордости, азербайджанский народ донес до всего мира, что достоин жить свободно, суверенно и независимо», - говорится в заявлении.

МИД отмечает, что «несмотря на ужасные преступления, совершенные против народа Азербайджана, нападки на территориальную целостность и суверенитет, почти 30-летнюю военную оккупацию земель со стороны Армении, 44-дневная Отечественная война привела к полному восстановлению территориальной целостности, а локальные антитеррористические операции 19-20 сентября прошлого года - к полному восстановлению суверенитета Азербайджана».