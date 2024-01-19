Стать гражданином Германии теперь будет легче

Свои голоса отдали за него 382 парламентария, «против» проголосовали 234, воздержались — 23. Закон должен вступить в силу через три месяца, то есть в апреле.

Согласно новому закону, срок проживания в стране, необходимый для получения гражданства, сокращен с восьми до пяти лет. В случае хорошего знания немецкого языка, участия в волонтерской деятельности, профессиональных успехов и определенной квалификации он может быть сокращен до трех лет.

Помимо этого, не нужно будет отказываться от уже имеющегося гражданства, а дети, рожденные в Германии, получат немецкое гражданство автоматически — раньше это происходило, только если один из родителей ребенка проживал на территории страны в течение восьми лет.

В августе во время презентации законопроекта министр МВД ФРГ Нэнси Фезер назвала целью реформы законодательства о гражданстве привлечение квалифицированных специалистов. Она подчеркнула, что «нашей демократии нужны люди, которые отстаивают ее и делают сильной». При этом оппозиция из консервативного блока ХДС/ХСС критиковала закон, утверждая, что он обесценивает немецкое гражданство, в то время как такие страны ЕС, как Франция, ужесточают правила натурализации.