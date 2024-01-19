Новый удар американцев по объектам хуситов

«Утром вооруженные силы США нанесли три успешных удара в целях самообороны по объектам хуситов в Йемене», — сказал он.

США нанесли новые удары по целям проиранской группировки хуситов «Ансар Аллах» на севере Йемена. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби уточнил, что это стало «четвертым действием на упреждение», которое предприняли американские военные. По его информации, эта атака была направлена на ракетные установки группировки.

Кирби уточнил, что это стало «четвертой превентивной акцией» со стороны американских вооруженных сил за последние недели. По его словам, США атакуют ракетные установки хуситов, «готовые к нанесению ударов».

Ранее в тот же день, 19 января, йеменский телеканал Al-Masirah сообщил, что США и Великобритания нанесли два удара по портовому городу Ходейда на побережье Красного моря на западе Йемена. По информации Al-Masirah, американские и британские военные атаковали район Аль-Джабана. Деталей о пострадавших и разрушениях телеканал не приводил.