Убийство кинооператора: Алека Болдуина снова обвинили

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Большое жюри присяжных в американском штате Нью-Мексико предъявило обвинения голливудскому актеру Алеку Болдуину в связи со смертью Галины Хатчинс, в которую он случайно выстрелил из реквизитного револьвера во время съемок в октябре 2021 года. Решением присяжных Болдуин обвиняется в непредумышленном убийстве на съемочной площадке фильма Rust («Ржавчина») информирует BBC. Предыдущие обвинения против актера были сняты в апреле прошлого года, за две недели до того, как должен был начаться суд.

Однако затем прокуроры заявили, что появились дополнительные факты, которые требуют повторного рассмотрения. В частности, они провели новую экспертизу оружия, из которого была убита Хатчинс. Болдуин настаивал, что не нажимал на спусковой крючок и только взвел курок револьвера. «Я не знаю, что произошло на площадке. Не знаю, как боевой патрон оказался в этом револьвере. Не знаю», — говорил Болдуин в декабре 2021 года. Однако после экспертизы прокуроры в Нью-Мексико заключили, что выстрел не мог быть произведен без нажатия на крючок. Адвокаты Болдуина заявили BBC, что «полностью готовы к судебному заседанию».