Условие Зеленского Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу и снова пригласил его в Украину. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

По словам Зеленского, он будет рад увидеть Трампа в Украине при условии, если тот сможет остановить войну с Россией в течение 24 часов, как и обещал.