Условие Зеленского Трампу
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу и снова пригласил его в Украину. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.
По словам Зеленского, он будет рад увидеть Трампа в Украине при условии, если тот сможет остановить войну с Россией в течение 24 часов, как и обещал.
Politico со ссылкой на интервью главы украинского государства пишет, что Зеленский не против, чтобы Трамп закончил войну с РФ за сутки. Также он подчеркнул, что хотел бы узнать, какая у бывшего или, возможно, будущего президента США есть «формула» прекращения войны.
«Да, пожалуйста, Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев. Если можно остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать в Киев в любой день, когда я буду здесь», — цитирует Зеленского издание.