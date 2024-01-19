Из опубликованных фото и видео следует, что силовики заставляли рабочих ходить гуськом.

Сотрудники различных силовых ведомств проверили нарушение миграционного законодательства России на стройке в Екатеринбурге. Отчет с рейда опубликовали в Telegram-каналах правые активисты.

В ходе мероприятия, которое прошло 17 января, силовики проверили документы у 150 человек. Из них нарушили миграционное законодательство и подлежат депортации 8 человек, также 4 мужчинам вручили повестки для постановки на воинский учет, передает The Insider.

По сведениям пресс-службы российского МВД, в рейде приняли участие бойцы спецподразделения «Гром», специалисты подразделения по вопросам миграции областного главка МВД, а также сотрудники ФСБ.