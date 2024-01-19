Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az 02:18

Северная Корея провела в Японском море испытания системы подводного ядерного оружия. О результатах испытаний не сообщается. Активность Ким Чен Ына в последнее время поражает. Еще недавно масс-медиа дружно говорили о проблемах со здоровьем северокорейского лидера – а сейчас он полон энергии. То ли кимчи хорошо поел, то ли чудодейственную «кремлевскую таблетку» получил.

Судите сами. Сначала он призвал изменить конституцию страны и закрепить там за Южной Кореей статус «враждебной страны номер один», да еще и отразить в главном документе страны задачу «полной оккупации Юга и включения его в состав КНДР в случае войны на Корейском полуострове». 15 января с трехдневным визитом Москву посетила глава МИД КНДР Цой Сон Хи, которую с распростертыми объятиями принимал не только Сергей Лавров, ну, ему по должности положено, но и сам Владимир Путин, отменивший для этого случая строгие правилами карантина для его посетителей. И вот вчера – вишенка на торте. Все, связанное с подводными системами, от подводных лодок до ракет морского базирования – у северокорейских ученых получалось неудачно, сказывалась технологическая отсталость. Вчера, по всей видимости, этот барьер был преодолен.

Фото - Благодаря чьим-то добрым подсказкам. И исходя из хронологии событий, а еще вернее – из списка того, что Пхеньян просил у Кремля в обмен на помощь ему в нынешние времена, а это и трудовые мигранты, и снаряды, правда, отвратительного качества, и военная амуниция, поставки которой пока не начались – географический адрес подсказчика не вызывает сомнений. Сейчас –время охлаждения отношений Пхеньяна с Пекином. Удобный момент для Ким Чен Ына выйти из партнерства с Китаем, которыми северокорейский лидер давно тяготится, упрекая китайцев в «тотальном соглашательстве с Западом» и в «ревизионизме в отношении борьбы с международным империализмом» - и припасть на плечо Кремля. Куда его без всяких сомнений пустят с радостью, обогреют и обласкают. Тем более, что и обойдется это сравнительно недорого. Цена вопроса – военные технологии, которые у России уже отработаны, и пусть криво, но для невзыскательных северокорейцев вполне сойдет. И финансовая помощь, в размере бюджеты какого-нибудь среднего российского региона, что вообще плевое дело, учитывая, как в последнее время Кремль обходится с государственным бюджетом, безжалостно секвестируя социальные расходы.