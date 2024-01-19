А Ким стреляет в Японском море наш комментарий
Северная Корея провела в Японском море испытания системы подводного ядерного оружия. О результатах испытаний не сообщается.
Активность Ким Чен Ына в последнее время поражает. Еще недавно масс-медиа дружно говорили о проблемах со здоровьем северокорейского лидера – а сейчас он полон энергии. То ли кимчи хорошо поел, то ли чудодейственную «кремлевскую таблетку» получил.
Судите сами. Сначала он призвал изменить конституцию страны и закрепить там за Южной Кореей статус «враждебной страны номер один», да еще и отразить в главном документе страны задачу «полной оккупации Юга и включения его в состав КНДР в случае войны на Корейском полуострове».
15 января с трехдневным визитом Москву посетила глава МИД КНДР Цой Сон Хи, которую с распростертыми объятиями принимал не только Сергей Лавров, ну, ему по должности положено, но и сам Владимир Путин, отменивший для этого случая строгие правилами карантина для его посетителей.
И вот вчера – вишенка на торте. Все, связанное с подводными системами, от подводных лодок до ракет морского базирования – у северокорейских ученых получалось неудачно, сказывалась технологическая отсталость. Вчера, по всей видимости, этот барьер был преодолен.
Фото - Благодаря чьим-то добрым подсказкам. И исходя из хронологии событий, а еще вернее – из списка того, что Пхеньян просил у Кремля в обмен на помощь ему в нынешние времена, а это и трудовые мигранты, и снаряды, правда, отвратительного качества, и военная амуниция, поставки которой пока не начались – географический адрес подсказчика не вызывает сомнений.
Сейчас –время охлаждения отношений Пхеньяна с Пекином. Удобный момент для Ким Чен Ына выйти из партнерства с Китаем, которыми северокорейский лидер давно тяготится, упрекая китайцев в «тотальном соглашательстве с Западом» и в «ревизионизме в отношении борьбы с международным империализмом» - и припасть на плечо Кремля.
Куда его без всяких сомнений пустят с радостью, обогреют и обласкают. Тем более, что и обойдется это сравнительно недорого. Цена вопроса – военные технологии, которые у России уже отработаны, и пусть криво, но для невзыскательных северокорейцев вполне сойдет. И финансовая помощь, в размере бюджеты какого-нибудь среднего российского региона, что вообще плевое дело, учитывая, как в последнее время Кремль обходится с государственным бюджетом, безжалостно секвестируя социальные расходы.
Так что стратегическое партнерство Пхеньяна и Москвы обещает быть весьма взаимовыгодны для обеих сторон. И позволит Кремлю давить на Сеул и Токио, попавших после начала агрессии против Украины в категорию «недружественных» стран. А это цель, к которой российская дипломатия стремилась два десятилетия – но так и не смогла достичь, поскольку не было у нее инструмента для такого шантажа.
Теперь этот инструмент появился. И может рассчитывать на самый теплый прием в Москве – и на самое чуткое отношение к своим просьбам. Что же до Северной Азии – то она может рассчитывать только на эскалацию напряженности, вызванной активностью поверившего в себя Ким Чен Ына, которому Кремль буквально подарил крылья и заставил вновь поверить в себя.