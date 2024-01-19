Стрелкова «пытают» просмотрами шоу Соловьева

Обвиняемый в «призывах к экстремистской деятельности» бывший офицер ФСБ, экс-командующий сепаратистов Донбасса Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал, что его «психологически пытают» ежедневными трансляциями шоу пропагандиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Стрелкова по утрам заставляют слушать эфиры по радио, а днем и вечером — смотреть их по телевизору. При этом ему запрещают выключать трансляции или делать звук потише.

По информации канала, Гиркин сидит в одиночной камере. Единственное место, где Стрелков может не слушать и не видеть Соловьва, — это зал судебных заседаний.

18 января прокурор потребовал приговорить Стрелкова к четырем годам и 11 месяцам колонии общего режима. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Санкция вменяемой ему статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Виновным себя Гиркин не считает.