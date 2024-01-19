Турция прорывается в космос наши победы
44-летний полковник Альпер Гезеравджи отправился в двухнедельную космическую миссию на Международную космическую станцию. Турция открыла счет своим гражданам, которым предстоит осваивать космос наряду с представителями других народов, шагнувших в новую, космическую эру.
Полковник Гезеравджи вошел в состав экипажа из четырех человек, который был доставлен на орбиту ракетой Falcon 9 в капсуле SpaceX Dragon. Она стартовала с космодрома Кеннеди во Флориде.
В мае 2022 года был объявлен конкурс на участие в первом полете в космос турецкого гражданина, и 29 апреля 2023 года на фестивале TEKNOFEST-2023 в Стамбуле президент Эрдоган назвал имена победителей. Первым был назван пилот-истребитель ВВС Турции Альпер Гезеравджи, запасным – Тува Джихангир Атасевер, инженер компании Roketsan в сфере запуска космических аппаратов. Он бы полетел, если бы по каким-то причинам Гезеравджи в последний момент не смог это сделать.
Миссию Ах-3 (от Axiom Space) возглавил очень опытный астронавт, 65-летний Майкл Лопес-Алегрия. За двадцать лет работы в NASA, с 1992 по 2012 год установивший два американских рекорда: десять выходов в открытый космос и 67 часов 40 минут работы за бортом МКС. Это его шестой полет в космос и второй в качестве командира полностью частной пилотируемой миссии на МКС и главного астронавта Axiom Space.
В экипаж входит также 49-летний полковник Вальтер Вилладеи, руководитель отдела Космических операций ВВС Италии, и 43-летний Магнус Вандт, подполковник ВВС Швеции, главный пилот испытатель SAAB Aeronautics, представитель Европейского космического агентства.
Полковник Альпер Гезеравджи уроженец города Силифке. Учился в Военно-воздушной академии в Стамбуле и в Технологическом институте ВВС в США. Работал в Turkish Airlines командиром воздушных судов, сейчас командует авиационным крылом на базе ВВС Турции в Адане. У него 15-летний опыт полетов на семи различных типах самолетов.
После стыковки на борту МКС члены экипажа проведут на протяжении двух недель ряд экспериментов. Гезеравджи предстоит тринадцать научных экспериментов, разработанных турецкими учеными и исследовательскими институтами, в самом широком диапазоне: от материаловедения до биотехнологий, электронной инженерии и онкологических исследований. Так, например, в рамках проекта MYELOID будет изучаться влияние радиационного излучения на раковые клетки в космических условиях.
«Мое имя не важно, – написал турецкий астронавт в соцсети Х. – Людям важно помнить, что их страна достаточно решительна, чтобы сделать шаг в будущее и мечтать не о пределах неба, а о глубинах космоса». Прекрасная скромность, но Турция отныне навсегда запомнила: их первого парня в космосе зовут Альпер Гезеравджи. За ним обязательно подтянутся и другие.