Полковник Гезеравджи вошел в состав экипажа из четырех человек, который был доставлен на орбиту ракетой Falcon 9 в капсуле SpaceX Dragon. Она стартовала с космодрома Кеннеди во Флориде.

44-летний полковник Альпер Гезеравджи отправился в двухнедельную космическую миссию на Международную космическую станцию. Турция открыла счет своим гражданам, которым предстоит осваивать космос наряду с представителями других народов, шагнувших в новую, космическую эру.

В мае 2022 года был объявлен конкурс на участие в первом полете в космос турецкого гражданина, и 29 апреля 2023 года на фестивале TEKNOFEST-2023 в Стамбуле президент Эрдоган назвал имена победителей. Первым был назван пилот-истребитель ВВС Турции Альпер Гезеравджи, запасным – Тува Джихангир Атасевер, инженер компании Roketsan в сфере запуска космических аппаратов. Он бы полетел, если бы по каким-то причинам Гезеравджи в последний момент не смог это сделать.

Миссию Ах-3 (от Axiom Space) возглавил очень опытный астронавт, 65-летний Майкл Лопес-Алегрия. За двадцать лет работы в NASA, с 1992 по 2012 год установивший два американских рекорда: десять выходов в открытый космос и 67 часов 40 минут работы за бортом МКС. Это его шестой полет в космос и второй в качестве командира полностью частной пилотируемой миссии на МКС и главного астронавта Axiom Space.

В экипаж входит также 49-летний полковник Вальтер Вилладеи, руководитель отдела Космических операций ВВС Италии, и 43-летний Магнус Вандт, подполковник ВВС Швеции, главный пилот испытатель SAAB Aeronautics, представитель Европейского космического агентства.