В Италии разрешили фашистское приветствие на митингах

Верховный кассационный суд Италии постановил не признавать преступлением фашистское приветствие, так называемый «римский салют», если оно не «несет опасности возродить фашизм». Об этом сообщает местная газета il Fatto Quotidiano.

«Римское приветствие не является преступлением без конкретной опасности реабилитации фашизма», — указывается в статье.