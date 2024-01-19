Израильский генерал призывает договариваться с ХАМАС: «Не то будет хуже»

Критик Армии обороны Израиля генерал-майор запаса Ицхак Брик заявил, что нынешним способом невозможно будет выиграть войну, нужно договариваться с ХАМАС, не то будет хуже. Это заявление он сделал вечером в пятницу, 19 января.

По словам Брика, которые приводит издание «Детали», Израиль находится на критическом этапе боевых действий в Газе: жители сектора ютятся в лагерях беженцев в Рафахе, среди них тысячи боевиков ХАМАС, которые контролируют еду, топливо и тоннели. Тысячи шахт и сотни километров туннелей все еще действуют, вход под землей из Египта в сектор Газа свободный.

Брик говорил на эту тему с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галантом.

«Вы знали, как войти в Газу. Вы каждые два дня объявляете, что «мы уничтожим ХАМАС и вернем заложников». Скажите, как вы это намерены сделать? Вот вы знаете, как войти в Газу, и вы вошли в Газу. Знали, как войти в Хан-Юнис и вошли в Хан-Юнис». Теперь скажите, как вы войдете в Рафах, чтобы отрезать голову змее? Это новые тысячи жертв. США не позволят нам это сделать, да и нет уверенности, что мы сами захотим. Строить пограничный барьер глубиной 40 метров внутри сектора Газа — это займет год, и строителей будут убивать. Строить барьер снаружи сектора не позволит Египет. Решение этой проблемы нет, и это победа ХАМАС. Нужно заключать с ним соглашение. Если мы не пойдем на такое соглашение, то получим гораздо более сложную ситуацию. Будет больше потерь, больше хаоса и гораздо большего страха. И все потому, что политики обещали победить, толком не зная, как победить», - говорит генерал.

Брик считает, что «заложников легче будет вернуть, если мы заключим соглашение с ХАМАС. Причем это соглашение должно включать вывод сил ЦАХАЛ из сектора Газа. Мы все равно вынуждены будем отойти к границам Израиля, потому что у нас недостаточно сил».