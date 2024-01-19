Неожиданное заявление Джонсона: «Президентство Трампа станет большой победой для мира»

«Мои мысли, конечно, в первую очередь обращены к Украине. Они могут, должны и будут побеждать. Это потребует терпения и решимости от их друзей на Западе - и поэтому, да, меня беспокоит пораженческая чушь, которую я читаю, и меня тревожит мысль о том, что некоторые члены Республиканской партии, похоже, хотят обречь суверенную и демократическую европейскую страну на тьму и тиранию. Для начала спросите себя: кто из американских президентов первым встал на защиту Украины после вторжения Путина в 2014 году? Был ли это великий либерал-интернационалист Барак Обама? Нет, сэр. Он не сделал ничего, чтобы вытеснить Путина из Украины - ни из Крыма, ни из Донбасса. Не сделали этого ни французы, ни немцы, ни, откровенно говоря, тогдашнее правительство Великобритании, которое решило - загадочным образом - умыть руки и доверить судьбу украинцев морально обанкротившемуся «Нормандскому формату», - считает Джонсон.

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон считает, что президентство Дональда Трампа «может быть именно тем, что нужно миру». Основной акцент его колонки в Daily Mail посвящен войне в Украине.

Экс-премьер напомнил, что именно Трамп передал украинцам ПТРК Javelin, которое было так ценно для украинцев в битве за Киев; и по крайней мере отчасти благодаря этому смелому решению Трампа украинцы «смогли ошеломить весь мир и заставить путинские войска бежать из украинской столицы».

Джонсон «просто не может поверить», что Трамп бросит украинцев. Напротив, предполагает политик, он наверняка поймет, что с президентом РФ не сможет договориться, и удвоит усилия, дав Украине все необходимое для победы.

По его словам, если бы Трамп был президентом в течение последних 4 лет, Путин бы не осмелился напасть.

«Именно Трамп внезапно ошеломил мир в начале 2020 года, жестоко ликвидировав Касема Сулеймани, главу КСИР. До конца президентства Трампа мы мало что слышали от Ирана, не так ли? Или возьмем Сирию, где Башар Асад отравил свой собственный народ в 2013 году незаконным химическим оружием. Что сделала Америка при Бараке Обаме? Ничего. Трамп нанес ему такой мощный удар и уничтожил столько его самолетов, что Асад больше никогда не применял химическое оружие. Поэтому всем моим высокоумным друзьям, выступающим против Трампа, я говорю: успокойтесь, друзья. Чем больше вы будете пениться и волноваться, тем решительнее будут его сторонники - и победа Трампа продолжит перерастать из возможности в вероятность, а затем в уверенность. Нам всем нужно повзрослеть и смириться с такой перспективой. Если он поступит правильно и поддержит украинцев - а я верю, что он это сделает, - президентство Трампа может стать большой победой для всего мира», - надеется Джонсон.