Mercedes-Benz продаст все автосалоны в Германии

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz планирует продать все свои автосалоны в Германии. Для этого концерн намерен начать переговоры с возможными новыми операторами, сообщает Bild.

Это решение распространяется на все примерно 80 салонов, «независимо от того, находятся они в сельской местности или в городах», заявил газете представитель Mercedes-Benz. Таким образом, филиал в штаб-квартире компании в Штутгарте также выставлен на продажу.

В компании подчеркнули, что ни один из филиалов не будет закрыт, а автопроизводитель не испытывает финансовых трудностей.

В автосалонах, выставленных на продажу, работают 8 тыс. человек. Увольнений не планируется. Ожидается, что новые владельцы примут на работу 8 тыс. сотрудников.

К потенциальным покупателям концерн предъявляет четкие требования. Речь идет только о тех, кто, например, готов инвестировать и не имеет экономических проблем. «Мы хотим обеспечить конкурентоспособность и жизнеспособность успешных продаж Mercedes-Benz в Германии», - подчеркнул представитель концерна.