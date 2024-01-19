Белый дом: Израиль не виноват

США не усматривают признаков совершения служащими Армии обороны Израиля умышленных военных преступлений в секторе Газа. Об этом сообщил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать обращение Мексики и Чили в Международный уголовный суд с целью добиться начала расследования совершаемых в Палестине преступлений.

«Не могу прокомментировать это сейчас. Мы все еще собираем информацию о том, к чему это может привести. Я повторю, мы не видим никаких свидетельств того, что Армия обороны Израиля умышленно совершает военные преступления», - сказал он.