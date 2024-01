Посол США соболезнует Азербайджану

Дипломатическое представительство и посол США в Азербайджане Марк Либби выразили соболезнования в связи с трагедией 20 Января.

«Сегодня мы чтим память погибших в трагедии «Черного января». Выражаем глубочайшие соболезнования членам семей и друзьям тех, кто потерял своих близких в этот трагический день», – говорится в заявлении размещенном в соцсети Х.

“Today we mark the tragic events of Black January and remember those who perished. We offer our condolences to their friends and family members.” – Ambassador Libby #AmbLibby pic.twitter.com/Yd0rAz6LwG