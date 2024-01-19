В Бахрейне столкнулись британские военные корабли видео
Два минных тральщика HMS Chiddingfold и HMS Bangor Королевского военно-морского флота Великобритании столкнулись на базе королевства в Бахрейне, сообщает UK Defenсe Journal.
«Нам известно об инциденте с участием двух тральщиков в Бахрейне. В результате произошедшего никто не пострадал, и было бы некорректно давать дальнейшие комментарии, пока расследование инцидента не завершено»,— сказал представитель военно-морского флота.
HMS Chiddingfold задним ходом протаранил стоявший у причала HMS Bangor. Последний получил пробоину.