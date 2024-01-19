Украина попытается вернуть Мелитополь в 2025 году

Украина может предпринять еще одну попытку контрнаступления на Мелитополь в 2025 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военного представителя США в Европе.

«Еще одна попытка крупного контрнаступления со стороны Украины с целью расколоть российские силы в южном оккупированном городе Мелитополе, вероятно, произойдет еще как минимум через два года», - заявил военный представитель.

Официальные лица США и Запада не ожидают ни от Украины, ни от России серьезных успехов на поле боя в 2024 году, пишет телеканал.

По словам источника, обе стороны «слишком истощены с точки зрения войск и техники, чтобы предпринять масштабные действия в 2024 году». Украинцы считают, что 2025 год является более реальным вариантом с точки зрения того, чтобы сгенерировать необходимый потенциал для начала нового наступления, отметил военный чиновник.