Министр обороны Лекорню: Франция не может запретить своим гражданам воевать в Украине

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню опроверг заявление РФ о том, что во время удара по Харькову «погибли десятки французских наемников», воевавших за ВСУ.

«У Франции нет наемников ни в Украине, ни еще где бы то ни было, в отличие от некоторых. Это не заслуживает большего внимания, чем предыдущие или будущие попытки манипуляций, которые, безусловно, еще будут иметь место», – заявил министр в интервью телеканалу LCI.

При этом глава ведомства добавил, что французы в Украине все же воюют.

«Есть французы, гражданские, кто отправился воевать в Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия. По определению эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами», - отметил он.