Байден надеется

Президент США Джо Байден заявил, что ожидает сделки по Украине и защите границы США в сенате на следующей неделе. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Байден в пятницу дал понять, что он надеется на то, что соглашение по границе США и Мексики может быть выработано на следующей неделе, по крайней мере в сенате, контролируемом демократами, и заявил, что готов принять «масштабные изменения», — передает агентство.

«Я думаю, на следующей неделе мы сможем что-то решить, по крайней мере в сенате, и я надеюсь, что это будет двухпартийный пакет», — сказал Байден, выступая перед мэрами американских городов, собравшимися в Белом доме.