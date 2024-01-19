Китаю предрекли эпоху застоя

В Китае наблюдается дефляция по сценарию Японии и высокий уровень безработицы среди молодежи, что говорит о начале эпохи «застоя и разочарования», считает американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман . Его слова приводит The New York Times.

По его словам, ряд аналитиков ожидал, что в Китае будет экономический бум после отмены коронавирусных ограничений, однако вместо этого страна отстала практически по всем показателям, кроме ВВП, который, предварительно, вырос на 5,2%.

«Но по поводу этой цифры широко распространен скептицизм. Демократические страны, такие как Соединенные Штаты, редко политизируют свою экономическую статистику — хотя спросите меня об этом еще раз, когда к власти вернется Дональд Трамп, — но авторитарные режимы часто это делают», — заявил Кругман.

Экономист со ссылкой на официальную статистику Китая утверждает, что в стране зафиксирована дефляция по сценарию Японии 1980-х годов и высокий уровень безработицы среди молодежи. «Это не полномасштабный кризис, по крайней мере пока, но есть основания полагать, что Китай вступает в эпоху застоя и разочарования», — заявил Нобелевский лауреат.

Среди причин сложившейся ситуации Кругман назвал подавление частной инициативы, «финансовые репрессии» (выплата низких процентов по сбережениям и предоставление дешевых кредитов привилегированным заемщикам), а также слабую систему социальной защиты, которая заставляет семьи копить на случай возможных чрезвычайных ситуаций.

«Высокие темпы инвестиций могут быть эффективными, если у вас быстрый рост рабочей силы и производительности, как в Китае в начале 2000-х. Но численность трудоспособного населения Китая достигла пика примерно в 2010 году и с тех пор продолжает сокращаться. Хотя страна демонстрировала впечатляющий технологический потенциал в некоторых областях, ее общая производительность также, похоже, стагнирует», — утверждает экономист.

Кругман считает, что Китаю необходимо переориентировать большую часть доходов на домохозяйства, а также укрепить систему социальной защиты, что позволит сократить инвестиционные расходы.