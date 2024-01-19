Посол Британии соболезнует
Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд выразил соболезнования Азербайджану в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 Января.
"Сегодня с глубокой скорбью чту память тех, кто погиб за свободу и независимость Азербайджана", - написал Фергюс Олд в социальной сети Х.
Bu gün azadlıqları və Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda həyatlarını itirənləri dərin hüznlə anıram.#20Yanvar pic.twitter.com/fdCy802Yvn— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) January 20, 2024
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