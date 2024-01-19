Посол Британии соболезнует

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд выразил соболезнования Азербайджану в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 Января.

"Сегодня с глубокой скорбью чту память тех, кто погиб за свободу и независимость Азербайджана", - написал Фергюс Олд в социальной сети Х.