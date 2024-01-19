Джемаль Бустани, автор haqqin.az 11:42

Нынешняя война Израиля и ХАМАС сопровождается беспрецедентным информационным фоном, тон которому задает «Аль-Джазира». Но существует и параллельный взгляд палестинцев на события, которому трудно пробиться на первые полосы – но все же он есть. Что на самом деле происходит в Газе? Разбит ли ХАМАС, и что думают жители сектора о тех, кто прячется в туннелях и подвергает их смертельной опасности? Не стоит смотреть на события только глазами «Аль-Джазиры», самое время в этом накале страстей прислушаться к тому, о чем говорят в палестинском обществе о текущей ситуации. Реальность далека от той, которую нам ежедневно преподносит «Аль-Джазира» и связанные с ней ресурсы.

1. ХАМАС полностью разбит на севере Большинство батальонов ХАМАС на севере сектора Газа уничтожены, и существует лишь несколько разрозненных очагов сопротивления со стороны ячеек без лидеров, которые действуют самостоятельно, без какого-либо прямого контакта с командирами «Аль-Кассам». Большинство подразделений ХАМАС там больше не боеспособны, хотя тайники и склады с боеприпасами, а также туннели по-прежнему позволяют проводить мелкомасштабные операции против ЦАХАЛа. 2. Палестинцы голодают - ХАМАС не позволяет им самоорганизоваться Более 200 000 жителей в городе Газа испытывают голод из-за чрезвычайно ограниченных запасов продовольствия, которое туда поступает. Кроме того, преступные банды теперь действуют открыто и свободно по всему северу и систематически грабят людей и дома, похищают гуманитарную помощь и совершают убийства в соответствии с племенными традициями, на фоне отсутствия закона и порядка. Несколько недель назад некоторые жители Газы предложили создать местные комитеты/советы по защите населения и справедливому распределению гуманитарной помощи - против них выступил ХАМАС, который не хотел появления кого-либо, кто мог бы конкурировать с его структурами. ХАМАС предпочел преступность и хаос самоорганизации жителей Газы.

3. ХАМАС грабит гуманитарную помощь ХАМАС регулярно крадет помощь и не позволяет ее большим количествам дойти до отчаявшегося и нуждающегося гражданского населения. Это делается с помощью тщательно продуманных и сложных механизмов, с помощью которых группа использует небольшие грузовики, пикапы и даже повозки с ослами для вывоза помощи и продуктов питания со складов. Помимо кражи помощи, ХАМАС через свое Министерство экономики и другие органы продает гуманитарную помощь палестинцам по чрезвычайно завышенным ценам, чтобы заработать деньги и обеспечить доходы для послевоенного возрождения группировки и сохранения ее власти.

4. ХАМАС подвергает опасности жизнь гражданского населения в Газе ХАМАС намеренно и целенаправленно подвергает опасности жизни людей и использует их в качестве живого щита. Это было верно во многих случаях, когда власти ХАМАСа не могли предоставить гражданским лицам информацию о приказах об эвакуации или присутствии израильских наземных войск – с целью оставить людей на своих местах, чтобы сделать невозможными действия ЦАХАЛа и косвенно максимизировать число жертв, чтобы оказать давление на израильтян. По иронии судьбы некоторые жители Газы теперь просматривают страницу COGAT в Facebook или страницу арабоязычного представителя ЦАХАЛа, чтобы узнать последние новости о наземных операциях, в то время как представители ХАМАСа регулярно говорят людям, что ничего не происходит и все в порядке. 5. Палестинцы боятся ХАМАС Есть множество вещей, которые жители Газы видят и ненавидят в ХАМАС, но боятся высказать это. Несмотря на жесткие израильские бомбардировки и массовые убийства мирных жителей Газы, полиция, разведка и различные органы ХАМАС по-прежнему активно подавляют оппозицию и не позволяют людям и журналистам выражать инакомыслие и высказывать противоположное взглядам ХАМАС мнения. Важно отметить, что люди напуганы тем, как ХАМАС использует гражданскую инфраструктуру и размещает свои туннели и имущество под домами и даже медицинскими учреждениями, не задумываясь о последствиях.

6. ХАМАС зарабатывает деньги на тех, кто покидает Газу ХАМАС участвует в коррумпированном бизнесе по «координационным гонорарам», которые некоторые жители Газы платили в течение многих лет, особенно во время войны, за то, чтобы покинуть сектор через Египет. Эти сборы могут достигать 9000 долларов на человека, и группировка взимает процент за каждого жителя Газы, покидающего сектор. 7. Людям жалко обычных боевиков, но не лидеров Люди испытывают сочувствие к «пехотинцам» или рядовым солдатам ХАМАС, которых их лидеры без нужды приносят в жертву в бесполезной борьбе, в результате которой будут убиты еще тысячи из них, помимо тысяч боевиков, которые уже погибли на территории ЦАХАЛа. Представьте себе, если бы этим молодым людям был предоставлен другой путь и если бы у них был шанс построить жизнь и создать семьи, вместо того, чтобы умирать для того, чтобы слегка поцарапать израильские танки, в то время как лидеры ХАМАС скрываются в безопасности или живут за границей. 9. ХАМАС разрушил будущее палестинцев Разговоры о полном освобождении «от реки до моря» не только неграмотны, глупы и нелепы, но и упускают из виду тот факт, что лучшее, на что палестинцы могли надеяться, было бы результатом несовершенного, но жизнеспособного мирного процесса в Осло, который ХАМАС помог разрушить. Кроме того, Ясер Арафат допустил ошибку, когда частично милитаризовал вторую интифаду, которую он помог развязать, потому что это дало ХАМАСу смертельную возможность выйти на авансцену и выйти из-под контроля с помощью своих жестоких атак. Это привело к победе группы на выборах в 2006 году и в конечном итоге дало ей шанс расширить свою политическую власть.