Генпрокурор о взрыве в Баку: «Есть несколько версий...»

В рамках уголовного дела, возбужденного по факту пожара в мебельном цехе в Баку, рассматривается несколько версий причины возгорания. Об этом журналистам заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

"Имеется несколько версий причины взрыва и последовавшего пожара. По итогам расследования виновные будут установлены и привлечены к ответственности, точно также как это было сделано после пожара в Республиканском перинатальном центре", - сказал генпрокурор.

Напомним, что в результате взрыва, произошедшего 15 января в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку, погибли 9 человек, пострадали 24 человека.