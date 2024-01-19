Лукашенко заявил, что Путин подарил ему ядерные ракеты

Россия поставила Беларуси тактические ядерные ракеты комплекса «Искандер» за собственные деньги. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Надо сказать спасибо россиянам: они нам здорово помогли в прошлом году. Я даже не говорю тут о ядерном оружии, которое всех поставило на место… Мы у россиян за их деньги, — правда, мы платим им по другим счетам, — получили такие комплексы, как «Искандер», — сказал белорусский лидер.

Президент Беларуси подчеркнул, что использование таких комплексов и ядерных ракет требует строгого соблюдения определенного протокола. Также необходимы резолюции нескольких высокопоставленных чиновников для приведения этих вооружений в действие.