Никки Хейли отказала Трампу

Бывшая постпред администрации Дональда Трампа при ООН категорически отмела перспективу стать вице-президентом Трампа в случае его победы. Никки Хейли ясно дала понять избирателям Нью-Гэмпшира: она не согласится на пост вице-президента Дональда Трампа, если он выиграет номинацию от Республиканской партии.

Хейли, которая бросила вызов Трампу в борьбе за то, чтобы быть выдвинутой кандидатом в президенты от Республиканской партии, уже давно заявила, что не будет «играть ради второго места».

По сообщениям СМИ, совершая поездку по Нью-Гэмпширу на этой неделе, она категорически исключила возможность стать кандидатом на пост вице-президента в ноябре.

«Я не хочу быть чьим-либо вице-президентом. Это не обсуждается», - подчеркнула Хейли в пятницу в беседе с избирателями в кафе в Амхерсте, штат Нью-Гэмпшир, сообщают Politico и Washington Post.

«Я всегда это говорила. Это игра, в которую они играют, в которую я играть не собираюсь. Я не хочу быть вице-президентом», - добавила Хейли, сообщает Post.

Хейли, которая была постпредом США при ООН, выступала во вторник с предвыборными речами в Нью-Гэмпшире, еще больше дистанцируясь от Трампа в этом штате, где среди республиканцев преобладают умеренные настроения.