О погоде в воскресенье

21 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидаются туман и изморось, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Умеренный юго-западный ветер вечером сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 4-8 градусов, днем 12-17 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 0-3 градуса мороза, днем 3-8 градусов тепла.