Байден: Итогом войны должно стать палестинское государство

Стали известны детали телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который состоялся вечером 19 января. Об этом рассказала газета The New York Times.

Это был первый личный разговор между Байденом и Нетаньяху после перерыва продолжительностью в 26 дней. Предыдущий разговор глав государств состоялся 23 декабря минувшего года. Байден был недоволен тем, что Нетаньяху отказывается подчиниться его давлению и согласиться на передачу сектора Газа под контроль «реформированной Палестинской администрации».

В пятницу беседа продолжалась 40 минут. Разговор касался, в частности, обязательств Израиля уменьшить число пострадавших среди мирного населения сектора Газа в результате боевых действий. Помимо этого, в ходе разговора Байден вновь оказывал давление на Нетаньяху, чтобы тот согласился на создание палестинского государства после окончания войны в секторе Газа.

Когда после беседы журналисты задали ему вопрос, возможно ли говорить о палестинском государстве, пока у власти в Израиле находится Биньямин Нетаньяху, Байден ответил, что вовсе не «невозможно». Он знает позицию Нетаньяху, — тот вовсе не против решения палестинской проблемы на основе принципа двух государств. Нетаньяху не нравится конкретно, какое государство получится из Палестинской автономии, если, вдобавок, распространить власть Абу-Мазена на сектор Газа.

Чтобы подсластить пилюлю и внести в свое требование хоть что-то привлекательное для Израиля, Байден предложил несколько способов ограничения палестинского суверенитета. Когда его попросили уточнить, что он имеет в виду, он добавил, что «некоторые государства-члены ООН не имеют вооруженных сил».

Кроме того, президент отверг предположение, будто бы он обставил оказание военной помощи Израилю какими-то условиями. «Я думаю, мы сможем решить и эту проблему», — заявил он.