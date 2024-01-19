В Дамаске погиб представитель КСИР

Член иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погиб в результате ракетного удара израильской армии по сирийской столице Дамаску. Об этом сообщает Reuters.

Источник сообщает, что многоэтажное здание использовалось иранскими советниками, поддерживающими правительство Сирии, и что оно было полностью разрушено.

Cогласно сообщениям местных СМИ, в результате удара погибли четыре человека.