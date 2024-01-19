Кремлевские хакеры взломали Microsoft

Представители компании Microsoft заявили, что 12 января спонсируемая российским государством хакерская группировка взломала корпоративную сеть и украла несколько электронных писем и документов из учетных записей сотрудников.

По словам представителей компании, российские хакеры смогли получить доступ к «очень небольшому проценту» учетных записей корпоративной электронной почты Microsoft, включая членов ее высшего руководства и сотрудников, отвечающих за кибербезопасность, юридические и другие функции.

Команда Microsoft по исследованию угроз регулярно расследует действия таких хакеров, как российская Midnight Blizzard, которые, по их словам, были связаны и с данным взломом системы.

«Эта атака показывает, что риск, который представляет для всех организаций и компаний хорошо обеспеченные ресурсами государственные структуры других стран, такие как Midnight Blizzard, остается высоким», - заявили в компании.

В Microsoft сообщили, что атака не стала результатом уязвимости в ее продуктах или услуг.

«На сегодняшний день нет никаких доказательств того, что злоумышленник имел какой-либо доступ к средам клиентов, производственным системам, исходному коду или системам искусственного интеллекта», - пояснили в компании.