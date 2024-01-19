Минздрав почтил память шехидов 20 Января фото
В связи с 34-ой годовщиной январских событий в Баку, руководство Министерства здравоохранения посетило Аллею шехидов и почтило память погибших за свободу нашей страны.
20 января 1990 года стало поворотной точкой в жизни азербайджанского народа.
Трудный путь, начавшийся в 1990 году, достиг вершины с карабахской Победой. Оккупированные Арменией земли были освобождены в результате 44-дневной Отечественной войны в 2020 году.
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