Пашинян: Азербайджан и Армения требуют взаимных гарантий

Армения и Азербайджан требуют взаимной гарантии того, что у них нет территориальных претензий друг к другу. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с активом правящей партии "Гражданский договор".

"Мы хотим дополнительных взаимных гарантий от Азербайджана, а Азербайджан от нас, что ни у нас, ни у них нет никаких скрытых территориальных претензий друг к другу. Это рабочий процесс, который следует рассматривать как таковой", - отметил он.