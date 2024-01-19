У Зеленского назвали контрнаступление вполне успешным

Контрнаступление ВСУ было вполне успешным с учетом имевшегося у Украины вооружения, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью испанской газете El Mundo.



По его словам, иногда украинские военные «переходят от наступления к обороне на несколько месяцев», но они «не собираются останавливаться».

Ермака попросили прокомментировать негативные оценки контрнаступления. На это чиновник ответил, что «ожидания должны соответствовать возможностям». «С учетом предоставленных возможностей (вооружения, полученного от западных союзников) контрнаступление прошло вполне успешно»,— убежден Андрей Ермак.

Он уточнил, что у России есть преимущество в воздухе благодаря имеющейся у нее авиации.