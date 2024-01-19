Дмитрий Рой, автор haqqin.az 14:40

Давно, признаться, не приходилось читать такого яркого текста, как тот, что написал британский экс-премьер Борис Джонсон для Daily Mail. Это даже не текст, а отчаянный призыв к западным элитам: «Верните Трампа в большую политику!». Желательно – на пост, который он занимал раньше, пост президента единственной пока сверхдержавы. Сверхдержавы ослабленной и теряющей свои позиции, а следовательно – ввергающей остальной мир вместе с собой в турбулентность. Не при Байдене это началось – но с нынешним американским президентом общемировой кризис международной системы безопасности стал все отчетливее – и принял критические черты.

Украина в огне, и российский президент не сбавляет обороты. Израиль полноценно воюет с террористической группировкой ХАМАС. Режим в Сирии превратил свою страну в наркогосударство. Иран пуляет своими ракетами направо и налево. Хуситы пиратствуют. В Африке произошла целая череда военных переворотов. Северокорейский Ким Чен Ын «внезапно» поверил в себя, обретя поддержку Москвы, и теперь вновь потрясает ядерным оружием. Список можно продолжить, но все эти события объединяет по большому счету одно – отсутствие на них адекватной, четко артикулированной и эффективной реакции Белого дома и его зарубежных союзников в тот момент, когда она особенно нужна. Оказалось, что Джо Байден может твердо сидеть в президентском кресле – но быть лидером Запада в сложные для него времена не способен. И делает все, чтобы такая фигура в американском истэблишменте не появилась – иначе откуда бы это сутяжничество вокруг возвращения Трампа. Нет слов, Дональд Трамп, которого Борис Джонсон в своей статье поэтично называет «большим оранжевым дирижаблем», - чужой для американского истэблишмента человек, демонстративно плевавший на принятые там правила и иерархии, вот это все «что должно и как следует».

Этого ему американское глубинное государство не простило, что уже не является секретом, достаточно прочесть книгу Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме» (Bob Woodward, Fear: Trump in the White House). Более того, американское глубинное государство сделало все, чтобы экспортировать антитрампизм в Европу, где этот своеобразный «экспорт» местные политические элиты встретили весьма, весьма благожелательно. В том числе и потому, что Трамп – немногий из тех, кто осмелился напомнить союзникам: «за безопасность, которую вам обеспечивают Соединенные Штаты, нужно платить, дорогие партнеры. Платить Штатам или, если вы этого не хотите, – вкладываться в собственный военно-промышленный комплекс». Тогда его высмеивали все, кому не лень, зубоскалили над фразой из его книги «Дело Америки – это бизнес». Но произошло вторжение России в Украину – и как быстро опустели склады стран НАТО? А ведь сейчас на Западе прогнозируют, что война с Россией будет долгой. Трамп говорил и говорит сейчас: «Я верю в старинную военную истину: «Трофеи достаются победителю». Иначе говоря, нам не следует вести войны, а потом вручать ключи людям, которые ненавидят нас, и уходить прочь». Его оппоненты утверждают, что «Соединенные Штаты в 2017 году оказались во власти эмоционально взвинченного, эксцентричного и непредсказуемого лидера» - но все эти эмоциональные эпитеты можно заменить одним: у Трампа было слишком мало опыта в международных делах.