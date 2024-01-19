Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az 15:01

Высокопоставленный представитель хуситов пообещал безопасный проход российским и китайским судам через Красное море. Хуситы все-таки «подготовишки» в большой политике. Их стремительный выход на международный уровень – как же, стали фактором, влияющим на колебание цен на мировых биржах – вскружил им головы посильнее, чем местный наркотик кат. Поэтому их сейчас несет на волне адреналина, и они совершают типичные для «подготовишек» ошибки. Иран в вопросах активности хуситов в Красном море их совершенно не контролирует. Взрастили, называется, на свою голову. Еще месяц назад иранцы аплодировали сами себе за свою проницательность, как же, хуситы, эти задиристые горные племена из нищего Северного Йемена внезапно стали настоящим «бриллиантом» столь тщательно выстраиваемой Тегераном «оси сопротивления».

Но по мере роста их активности и возможности влияния на региональные и даже международные процессы проявилась обычная «детская болезнь» таких политических скороспелок. Все свои успехи они начали приписывать себе – и только себе. А Иран – ну да, в чем-то там помогал, где-то там стоял рядом, но не настолько, чтобы теперь прислушиваться к его мнению. И тем более – выполнять его приказы, мы теперь и сами по себе «фигуры мирового значения». Иранцы пытались им внушить, что дергать за усы крупнейших морских перевозчиков – чревато. К тому же от их активности страдают экономические интересы союзников Ирана – Пекина и Москвы. Что ж, решили хуситы, сделаем широкий жест. И сделали заявление, согласно которому «судоходству в регионе остальных стран, включая Россию и Китай, ничего не угрожает». Более того, они, хуситы, «готовы обеспечить безопасный проход их кораблей в Красном море, поскольку свободное судоходство играет для нашей страны большую роль». О цене этого жеста пока речи нет, прайс на свои услуги по обеспечению безопасности будет, вероятно, выставлен позже – и в индивидуальном порядке. Наряду с политикой – пойти навстречу просьбам Тегерана и снискать симпатии Москвы и Пекина – это еще и хитрый, как видится хуситам, рекламный ход. Дескать, от союзнических отношений с нами – сплошные выгоды, срочно записывайтесь в число наших иностранных партнеров, количество мест ограничено.