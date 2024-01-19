Что обсудят Мустафаев и Григорян?

В ходе заседания комиссии по вопросам делимитации и безопасности госграницы между Азербайджаном и Арменией будет обсужден проект положения комиссии. Как сообщают армянские СМИ, об этом заявили в аппарате вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

Заседание комиссии состоится в конце января, и присутствие третьей стороны не планируется.

Предыдущее заседание состоялось 30 ноября прошлого года. Заседание возглавляли заместители премьер-министров обеих стран – Шахин Мустафаев от Азербайджана и Мгер Григорян от Армении.