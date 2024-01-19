Увеличилось число погибших при взрыве в Баку

В Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело и проводится расследование в связи со взрывом, произошедшим 15 января в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку, в результате которого погибли 9 человек и получили травмы различной степени тяжести 24 человека, сообщили в Генеральной прокуратуре.

«С сожалением сообщаем, что сегодня около 14:00 один из пострадавших – Рустамов Адиль Айдын оглу (1996 г.р.) скончался в больнице. Таким образом, число погибших в результате взрыва достигло 10. Лечение остальных пострадавших продолжается», - говорится в сообщении.