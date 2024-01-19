Зеленский: Путин хочет всю Украину

Путин не хочет мира с Украиной. Главная цель Владимира Путина — военным путем захватить всю Украину, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4.



Он также вновь подчеркнул жизненную важность западных военных поставок Украине.

«Они много помогли нам, чтобы мы выстояли. Я считаю, они могут помочь нам больше, чтобы мы победили», - отметил Зеленский.

Отметим, что это заявление прозвучало на фоне публикаций в западных СМИ о том, что Путин посылает сигналы о готовности закончить войну по нынешней линии фронта уже в ближайшее время. Подобные публикации вызвали негативную реакцию украинских властей. В Киеве призывают сигналам Кремля не верить.