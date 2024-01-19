10 пунктов ЕС урегулирования ситуации на Ближнем Востоке
Евросоюз разработал план для комплексного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на проект документа, подготовленный внешнеполитической службой ЕС.
"Принимая во внимание текущую ситуацию и несмотря на очевидные трудности и неопределенность, настало время подготовиться к всеобъемлющему миру", - сказано в документе.
В плане из 10 пунктов изложены несколько шагов, которые могли бы в конечном итоге принести мир в сектор Газа, создать независимое палестинское государство, гарантировать долгосрочную безопасность в регионе.