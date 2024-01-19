Экс-генсек НАТО: При поражении Украины мировой порядок определят Россия и Китай

В случае поражения Украины определять новый мировой порядок будут Россия, Китай и Иран, заявил бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Джордж Робертсон в беседе с журналистами газеты The Daily Telegraph.



По его словам, на Украине сегодня ведется сражение «двух альянсов».

«Если они проиграют, проиграем и мы, потому что тогда мировой порядок будут определять китайцы, русские, иранцы и северокорейцы. И моим внукам будет крайне некомфортно жить в таком мире», — заявил Робертсон.

При этом экс-генсек НАТО упрекнул западные страны в отсутствии достаточной политической воли для противостояния России, Китаю и их союзникам. По его мнению, США и Великобритания должны повлиять на то, чтобы все западные государства определили многолетний план финансирования и вооружения Украины.