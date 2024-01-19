Фицо не пустит Украину в НАТО

Я буду блокировать членство Украины в НАТО, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Я иду [на встречу с украинским премьером] с гуманитарной помощью, подтвердим, что никакого оружия они не будут получать от словацкой армии и из государственных складов... Что касается их вступления в Европейский союз, мы это уважаем, но они должны соответствовать условиям…

Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом Третьей мировой войны», - заявил премьер Словакии.

Отметим, что встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и главы правительства Словакии Роберта Фицо состоится 24 января.