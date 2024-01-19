Экс-чиновник арестован за взятки

Бывший заведующий Губинско-Хачмазским региональным управлением образования Руфат Гаджиев  задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

Ему предъявлено обвинение по статье 311 (взяточничество) УК. На основании ходатайства следователя решением Бинагадинского районного суда в отношении Р.Гаджиева избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.