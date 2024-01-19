Украинский дрон атаковал Белгород
Окраина села Новостроевка-Вторая в Белгородской области подверглась атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.
«Окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения», — говорится в сообщении.
Гладков отметил, что пострадавших нет. На месте падения дрона работают аварийные и оперативные службы.