Как передает haqqin.az, источники в Брюсселе сообщают, что в повестку встречи включены вопросы войны в Украине и ситуации на Ближнем Востоке, а также ход мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Мероприятие пройдет с участием министров иностранных дел 27 стран-членов под председательством верховного комиссара по внешней политике и безопасности Европейского Союза Жозепа Борреля.

Евросоюз уже почти два года выступает посредником в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, но с середины прошлого года этот процесс практически заморожен. Официальный Баку, похоже, не заинтересован в продолжении участия в брюссельском формате и предлагает прямые переговоры с Арменией.

Следует отметить, что Азербайджан жестко отреагировал на заявление верховного комиссара по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозепа Борреля о том, что «150 тысяч армян были насильственно изгнаны из Карабаха». К слову, и сама Армения подтверждает, что число армян, добровольно покинувших Карабах, не превышало 100 тысяч.