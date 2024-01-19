ХАМАС готов к сделке
Заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что стремится к новой сделке по обмену пленными. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы не хотим удерживать находящихся у нас военнопленных», — сказал он.
Марзук добавил, что ХАМАС хочет достичь сделки, которая оправдывает надежды палестинского народа.
«В конце концов Израиль будет вынужден заключить сделку», — отметил он.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестино-израильский конфликт будет продолжаться до тех пор, пока все заложники не будут возвращены домой.