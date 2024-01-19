Выжившая во время удара по роддому в Мариуполе Марианна Вышемирская (Подгурская) поддержала Путина, сообщает РБК-Украина.

9 марта 2022 года Россия била авиабомбами по Мариуполю. Под удар попал роддом №3. Одна из рожениц умерла вместе с ребенком. После обстрела журналист Associated Press заметил возле родильного окровавленную беременную женщину — Марианну Вышемирскую (Подгурскую). Ее фото облетело весь мир. Ее даже называли "Мариупольской Мадонной".

Сейчас девушка живет в подконтрольной России части Украины. Судя по тому, что она публикует на своей странице в соцсетях, Марианна активно поддерживает новые "власти" — ходит на парады, позирует в форме советской армии, и винит Украину в том, что началась война. 19 января женщина разместила в Instagram новое сообщение, в котором заявила, что отдала свою подпись за то, чтобы поддержать Путина в качестве кандидата в президенты РФ.