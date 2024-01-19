Внук Шарля де Голля: Франции нужно в БРИКС

Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля, заявил, что стране необходимо вступить в БРИКС, чтобы избавиться от зависимости от контроля Евросоюза и НАТО. Англо-саксонский капитализм в этом случае не сможет диктовать Франции свои условия, считает француз.

«Присоединение к БРИКС даст Франции альтернативу опеке НАТО и зависимости от англо-саксонского финансового рынка. Франция смогла бы также освободиться от подчинения административной машине ЕС, которая пренебрегает интересами европейских стран и стремится растворить национальную самобытность европейцев в тисках брюссельской технократии», — заявил Пьер де Голль в интервью ассоциации «Франко-российский диалог».

При этом внук прославленного военачальника назвал БРИКС великим проектом, в котором Франция смогла бы играть роль «той самой великой державы, коей и является исторически». Страна стала бы настоящим международным арбитром, а не марионеткой НАТО, уверен Пьер.

«Санкции, которые навязали Соединенные Штаты, обедняют страны Европы, обрекая их на экономический спад, рост цен и проблемы энергоснабжения. США никогда не могли смириться с тем, что Россия развивается по собственной модели, отличной от западной», — добавил внук генерала, указав, что Россия сможет жить без Европы, а вот Европа без России - вряд ли.